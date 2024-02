Comunidade israelita queixa-se do BE à PGR por discriminação e incitamento ao ódio

Foram usados cartazes na manifestação do Porto que apelidavam sionistas de “assassinos”. Jornal digital do Bloco de Esquerda publicou artigo sobre negócios imobiliários de empresários israelitas.

A Comunidade Israelita do Porto (CIP) enviou uma queixa à Procuradoria-Geral da República contra os autores de cartazes que chamavam “assassinos” a sionistas durante a manifestação pelo direito à habitação que decorreu no sábado passado no Porto, contra a associação Colectivo pela Libertação da Palestina e também contra o jornal Esquerda.net, o site doutrinário do Bloco de Esquerda, por discriminação e incitamento ao ódio e à violência. O crime é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.