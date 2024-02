Primeiro o campeonato, depois a Taça

Os dias que temos pela frente vão trazer muito futebol já neste sábado e domingo, com jogos para o campeonato. Animação que se vai prolongar pelo resto da semana, com os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Primeiro a Liga, com Sporting e FC Porto a disputarem os seus respectivos jogos neste sábado. Os líderes da classificação são os primeiros a entrar em acção, deslocando-se ao terreno do Famalicão.

Os minhotos estão longe dos seus melhores dias e nos últimos oito jogos que realizaram para o campeonato apenas venceram um, embora ocupem um tranquilo oitavo lugar. Já os lisboetas atravessam um período fulgurante, vêm de uma goleada por 8-0 ao Casa Pia e somam seis triunfos consecutivos na prova.

Duas horas depois sobe ao relvado do Estádio do Dragão o FC Porto para receber um Rio Ave que é antepenúltimo da tabela. Os vilacondenses apenas ganharam uma das suas últimas nove partidas, mas também só perderam duas. Já os portistas, depois do percalço com o Boavista, somam quatro vitórias, com 14 golos marcados e só um sofrido.

No domingo é a vez do Benfica jogar. Os campeões nacionais e vice-líderes recebem o Gil Vicente e, embora o seu futebol muitas vezes não tenha convencido, desde que somaram dois empates na I Liga (Moreirense e Farense) nunca mais perderam pontos e já levam seis vitórias consecutivas. Quanto aos gilistas também estão num bom momento, tendo conseguido três vitórias e um empate nos seus últimos cinco jogos no campeonato.

Aqui encontra o calendário e o horário dos jogos da I Liga e aqui a mesma informação quanto à II Liga.

Os "grandes" voltam à acção na quarta-feira, mas para a Taça de Portugal. Sporting e FC Porto são novamente os primeiros protagonistas. E enquanto os "dragões" vão aos Açores defrontar o Santa Clara, os "leões" deslocam-se a Leiria para jogarem contra a União.

No dia seguinte é a vez do Benfica ir até Vizela, tentar assegurar um lugar nas meias-finais da prova, enquanto o outro jogo dos "quartos" vai opor, também na quinta-feira, o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente.

No futebol internacional, o fim-de-semana está cheio de grandes jogos e domingo é o dia a não perder. Em Inglaterra, Arsenal e Liverpool (o mesmo é dizer terceiro e primeiro da tabela) medem forças; em Itália é o Inter de Milão e a Juventus (primeiro e segundo), em Espanha, é o Real Madrid com o Atlético de Madrid (primeiro e quarto) e em França o Brest recebe o Nice (terceiro e segundo). E se todo este menu não o satisfez, ainda pode optar pela final da Supertaça brasileira, onde o Palmeiras de Abel Ferreira defronta o São Paulo (19h em Lisboa).

E, claro, continuam a decorrer quer a Taça das Nações Africanas (CAN) – esta última já sem Angola, eliminada nesta sexta-feira, e com Cabo Verde a jogar a sua sorte neste sábado, contra a África do Sul -, quer a Taça Asiática. Ambas as competições continentais estão nos quartos-de-final, com as "meias" agendadas para o meio da próxima semana.

À margem do futebol, nota para o râguebi, com a primeira jornada do Torneio das Seis Nações já em andamento e a selecção nacional a defrontar a Bélgica, em jogo a contar para a fase de grupos do Rugby Europe Championship.

No ténis, Portugal tenta, na Finlândia, qualificação para o Grupo Mundial, embora nesta sexta-feira Nuno Borges e João Sousa tenham perdido os seus encontros.

E, no basquetebol, FC Porto e Sporting realizam os seus jogos da 6.ª e última jornada da Taça Europa. Terça-feira os portistas estão obrigados a vencer os alemães do Gottingen para garantir uma presença nos quartos-de-final da prova; na quarta-feira é o Sporting a receber os polacos do Legia Varsóvia e precisa de anular uma desvantagem de nove pontos para assegurar a sua presença nos "quartos".

