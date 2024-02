Nigéria, de José Peseiro, desfaz sonho de Angola na CAN

“Super Águias” estão nas meias-finais da Taça Africana da Nações, ficando a aguardar o desfecho do jogo Cabo Verde-África do Sul.

A Nigéria, de José Peseiro, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da 34.ª edição da Taça Africana das Nações (CAN), vencendo (1-0) e deitando por terra, em Abidjan, as ambições de Angola, nação que sonhava alcançar pela primeira vez na história um triunfo nos quartos-de-final da competição.

Ademola Lookman assinou (41') o golo que deu vantagem aos nigerianos, favoritos para alcançarem a quarta conquista (venceram a competição em 1980, 1994 e 2013) na CAN.

Depois do "bis" no triunfo (2-0) frente à selecção dos Camarões, Lookman, avançado da Atalanta, provou que vive momento de inspiração no torneio organizado pela Costa do Marfim, dando à Nigéria a vantagem de que a equipa do seleccionador português das "Super Águias" precisava para desbloquear a partida com Angola.

A Nigéria na frente! ??



Bela finalização de Ademola Lookman dá a vantagem à equipa treinada por José Peseiro.#sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas pic.twitter.com/0EKUq9XUbm — sport tv (@sporttvportugal) February 2, 2024

Um golo providencial, a quatro minutos do intervalo, nascido de uma precipitação de Kialonda Gaspar, defesa central dos "Palancas Negros" que actua no Estrela da Amadora, batido em velocidade após tentativa de desarme no limite.

Até esse momento, as equipas pouco tinham arriscado: para além do remate de Lookman, Angola e Nigéria dividiram as duas únicas finalizações enquadradas com as balizas: a primeira, logo a abrir, num desvio de Mabululu, que poderia ter dado vantagem à selecção orientada pelo também português Pedro Soares Gonçalves.

O "astro" do Nápoles, Victor Osimhen, respondeu num cabeceamento interceptado pelo guarda-redes António Dominique, que actua no terceiro escalão do futebol suíço. Mas foi o golo de Lookman a fazer a diferença e a permitir um início de segunda parte mais forte da Nigéria.

Nada que Zini Salvador, jovem avançado dos campeões gregos, AEK, não tivesse conseguido desfazer num ataque que se esfumou com um remate ao poste da baliza da Nigéria. Um aviso importante para a equipa de José Peseiro, que viu o VAR anular um golo a Osimhen (76'), por posição irregular.

A Nigéria defrontará nas meias-finais o vencedor do encontro entre Cabo Verde e África do Sul, a disputar, este sábado, em Yamoussoukro.

Esta noite (20h, SPTV2), República Democrática do Congo e Guiné Conakri lutam pela segunda vaga nas meias-finais da CAN.