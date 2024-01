“O IPDJ tem de dizer se os dinheiros públicos foram bem aplicados”

Um pedido de esclarecimento enviado em Junho por Alexandra Jorge à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) deu origem a um inquérito do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que concluiu que António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), “está em situação de incompatibilidade” por ter participado em negócio com o organismo que preside. Em entrevista ao PÚBLICO, a antiga secretária da Mesa da Assembleia Geral (MAG) da federação revela que o IPDJ conhecia há um ano a existência da possível incompatibilidade e diz não compreender o motivo pelo qual o instituto deixou de fora do inquérito um dos temas no qual “estava directamente implicado”. Sobre as próximas eleições na FPN, Alexandra Jorge garante que não está interessada no cargo de presidente e espera que surja uma candidatura com “espírito de renovação”.

