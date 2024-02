Portugal vai doar mais um milhão de euros para apoiar a UNRWA

Portugal vai fazer uma doação especial de um milhão de euros à agência das Nações Unidas de apoio aos refugiados palestinianos (UNRWA), anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, esta sexta-feira, em Bruxelas.

A decisão de reforçar o financiamento nacional à UNRWA surge após uma sequência de anúncios da suspensão de pagamentos por doadores como os Estados Unidos e o Reino Unido, após uma acusação de que 12 funcionários daquela agência em Gaza teriam estado envolvidos nos ataques terroristas do Hamas contra Israel, no dia 7 de Outubro.

“Tive oportunidade de falar esta tarde com Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, manifestar-lhe toda a nossa solidariedade e confiança no seu trabalho, e anunciar que Portugal fará uma dação especial de um milhão de euros no imediato”, afirmou João Gomes Cravinho, sublinhando que “a UNRWA é uma instituição absolutamente fundamental e insubstituível no apoio à população palestiniana em Gaza” — que não “deve ser condenada” pelas actividades ilegítimas ou criminosas de alguns dos seus funcionários.

No actual quadro de congelamento do financiamento por parte de alguns dos Estados-membros da União Europeia, o Governo considerou “importante” deixar um sinal público de confiança na organização que é responsável pela assistência humanitária na Faixa de Gaza, “fazendo a sua parte para procurar assegurar que a população palestiniana continua a receber o apoio da UNRWA”, justificou o ministro dos Negócios Estrangeiros, que tenciona levantar a questão da difícil situação financeira da agência da ONU durante a reunião informal do Conselho de Negócios Estrangeiros da UE, este sábado, em Bruxelas.

“Temos a população de Gaza numa situação humanitária extremamente confrangedora, e temos um grande ponto de interrogação sobre a situação financeira da UNRWA, em função da postura actual da Comissão Europeia”, observou Gomes Cravinho. A União Europeia é a terceira maior doadora da UNRWA, depois dos EUA e Alemanha: o executivo comunitário disse que aguardaria o resultado da investigação lançada pela ONU para decidir o seu apoio. O ministro dos Negócios Estrangeiro mantém a expectativa de que o desembolso de Fevereiro se proceda como previsto.

Com a transferência adicional de um milhão de euros, que será executada logo que possível, “nas próximas semanas”, o apoio de Portugal às actividades da UNRWA ascende aos cinco milhões de euros — no final de 2023, na Conferência de Paris, o Governo anunciou uma doação de quatro milhões de euros, que já foram desembolsados.