Quem é Domingos Brazão, denunciado como mandante da morte de Marielle Franco

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Há um ano, tinha Luiz Inácio Lula da Silva acabado de tomar posse como Presidente do Brasil, a Polícia Federal assumiu as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, em 2018, e abriu um novo inquérito. Depois da prisão de Ronnie Lessa, acusado da autoria dos disparos, e de Élcio Queiroz, que confessou ser o condutor do carro de Lessa na noite do duplo homicídio, detidos desde 2019, uma pergunta continua por responder: quem mandou matar Marielle?