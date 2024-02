Dueto técnico português repete final nos Mundiais de natação

Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves terminaram a qualificação no 10.º lugar e vão discutir as medalhas na segunda-feira.

Portugal vai voltar a marcar presença na final de dueto técnico feminino, nos Mundiais de natação, que arrancaram nesta sexta-feira em Doha, Qatar. Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves terminaram as eliminatórias na 10.ª posição e garantiram, pela segunda vez consecutiva, uma vaga no concurso decisivo, que se realiza na segunda-feira.

Com 43 duplas em acção nesta fase preliminar, as nadadoras do Gesloures somaram 231.5767 pontos, que lhes valeu o último degrau do top10, muito próximas do nono posto (232.7351 pontos para uma dupla sul-coreana).

Esta prestação (Dificuldade total: 33.3000; Prestação artística: 91.4500; Execução: 140.1267) corresponde, de resto, ao melhor resultado de sempre de Cheila e Beatriz em Campeonatos do Mundo. Elas que, em 2023, em Fukuoka, também tinham atingido a final, fechando a participação no 11.º posto (208.4600 pontos).

O primeiro lugar desta eliminatória, em Doha, coube às chinesas Liuyi Wang e Qianyi Wang, com 269.8883 pontos, já distantes das perseguidoras: as espanholas Alisa Ozhogin e Iris Casas (medalha de bronze nos Mundiais do ano passado) somaram 258.7199 e as britânicas Kate Shortman e Isabelle Thorpe 253.6733 pontos.

A final juntará, na segunda-feira, ao final da manhã (em Portugal), as 12 melhores duplas deste Campeonato do Mundo, sendo que as japonesas que actualmente detêm o título (Moe Higa e Mashiro Yasunaga)acabaram por não competir nesta eliminatória.