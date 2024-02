Nestes livros de fotografia quem manda não são as imagens bonitas

É como um barco. Um livro de livros é como uma grande embarcação que, durante a viagem, vai recolhendo as mensagens na garrafa que outros (mais ou menos náufragos) foram deitando ao mar. Os fotógrafos (os artistas plásticos, os designers, os escritores…) que embarcaram na aventura de editar livros de fotografia têm uma vocação especial para o naufrágio solitário, já que durante muitas décadas as sucessivas garrafas que foram atirando à água não obtiveram qualquer retorno; ou então tudo o que receberam em troca foi respostas do tipo “nós por cá, tudo bem”. Um quase vazio. Um panorama igual a uma ilha deserta, embora povoada com os seus náufragos e a sua teimosia em continuar a fazer boiar garrafas – a fazer livros.

