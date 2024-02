Um peso que nos saiu de cima: Livros de Fotografia em Portugal: Da Revolução ao Presente

Coincidência ou não, é sintomático que o início dos estudos sobre livros de fotografia, na viragem do milénio, tenha acompanhado o começo da massificação da Internet, do reinado do digital. A essa desmaterialização de vários níveis da experiência quotidiana pareceu responder uma materialização, que, entre outros movimentos mais ou menos nostálgicos, mais ou menos revivalistas, procurou fazer um resgate do corpóreo, do fixo, do estável. É nesse contexto de fricção social e cultural, do surgimento de um “novo tempo”, que podemos enquadrar a arqueologia e o estudo da imagem e da fotografia impressas, não apenas em suporte de livro.

