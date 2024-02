Brad Pitt no derradeiro filme de Tarantino

A imprensa anglo-saxónica, do diário britânico Guardian ao site norte-americano Deadline, noticia esta sexta-feira que Brad Pitt e Quentin Tarantino vão de novo cruzar-se, depois de Era uma Vez em Hollywood... (2019), filme que valeu ao actor um Óscar de melhor secundário, naquele que será o derradeiro filme do realizador, The Movie Critic. Ou é assim que ele anuncia a história, passada em Los Angeles em 1977, sobre a personagem de um crítico de cinema que trabalha numa publicação chamada The Popstar Pages.

A revista é de ficção, mas a personagem "é baseada num tipo que realmente existiu, que nunca ficou famoso, que escrevia críticas de cinema para um pasquim pornográfico", disse Tarantino (citamos o Guardian). "Era um tipo muito bruto. Praguejava. Utilizava insultos racistas. Mas tinha graça. Era bruto como o caraças". Essa figura cruzou-se, de certa maneira, com o imaginário da juventude de Tarantino na altura em que ele carregava as caixas de rua que vendiam revistas porno.

Foto Pitt e Leonardo diCaprio em Era uma Vez em Hollywood

Ainda sobre o crítico de cinema, o ano passado em Cannes, ao site Deadline, Quentin foi mais preciso no perfil do modelo para a personagem: "Escrevia sobre filmes mainstream e era um crítico que estava na segunda linha. Mas acho que era muito bom. Cínico como tudo. As suas críticas eram um cruzamento entre o Howard Stern do início [locutor e humorista] e o que podia ter sido Travis Bickle [a personagem de Robert de Niro em Taxi Driver] se fosse crítico de cinema".

Não está esclarecido qual o papel que Brad Pitt, 60 anos, "uma das últimas grandes estrelas de cinema" (Tarantino), interpretará. É que para a personagem principal, Tarantino antes desvendara que se trataria de um actor "na casa dos 35 anos" e que seria um novo leading man no seu cinema.

Antes de Era uma Vez em Hollywood, Pitt protagonizou, em 2009, Sacanas sem Lei e, em 1993, um argumento escrito por Tarantino e dirigido por Tony Scott, True Romance.