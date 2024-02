Podcast. PSD Açores disse “não é não” a coligação com Chega?

“Não faz parte do meu cenário”. O candidato da coligação de direita, José Manuel Bolieiro, diz que não está disponível para uma coligação o Chega que implique a participação deste partido no governo dos Açores, exigência colocada por André Ventura para viabilizar um governo do PSD/CDS/PPM. Os açorianos podem acreditar na palavra de Bolieiro?

