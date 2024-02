Orbán deixa cair veto e líderes da UE aprovam pacote de apoio de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia

Os chefes de Estado e governo da União Europeia fecharam, esta quinta-feira, um acordo para avançar com um novo pacote de apoio macro-financeiro à Ucrânia para os próximos quatro anos, no valor de 50 mil milhões de euros.

“Temos um acordo. Todos os 27 líderes concordaram com um pacote adicional de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia dentro do orçamento da União Europeia. Este acordo garante um financiamento estável, previsível e de longo prazo para a Ucrânia”, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

A reunião do Conselho Europeu ainda nem tinha começado, e o primeiro-ministro da Hungria já tinha cedido à pressão política e deixado cair o seu veto à proposta. O acordo com Viktor Orbán foi alcançado antes do arranque dos trabalhos, num encontro paralelo que juntou os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, e os líderes da Alemanha, França e Itália.

“A União Europeia assume a liderança e a responsabilidade no apoio à Ucrânia. Sabemos o que está em jogo”, escreveu Charles Michel na sua mensagem. Uma frase que remete para o recuo da Hungria, mas também ao actual impasse no Congresso dos Estados Unidos relativamente à aprovação de um pacote de apoio de 60 mil milhões de dólares.

O suspense que o primeiro-ministro húngaro alimentou até à chegada ao Conselho Europeu, esta quinta-feira de manhã, não durou muito. E não se vislumbra nenhum ganho de causa, tendo em conta a longa lista de condições que Viktor Orbán tinha apresentado aos seus parceiros para concordar com a proposta desenhada pela Comissão Europeia.

A única concessão à Hungria foi o compromisso assumido pelos restantes líderes para realizar um debate anual no Conselho Europeu sobre a utilização dos fundos por Kiev, de forma a “fornecer orientações” ao executivo comunitário, “na base do relatório anual da Comissão sobre a implementação do mecanismo para a Ucrânia”.

Numa frase adicional, que Orbán seguramente tentará destacar como uma vitória política, os líderes aceitam que “se necessário, dentro de dois anos, o Conselho Europeu convidará a Comissão a apresentar uma proposta para a revisão do mecanismo para a Ucrânia no contexto do novo quadro financeiro plurianual”. O que quer dizer que Orbán só volta a poder jogar com o seu direito de veto para travar o apoio financeiro à Ucrânia a partir de 2027.

“É um bom dia para a Europa”, reagiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrando que o acordo político do Conselho Europeu faz avançar o financiamento de que a Ucrânia necessita, e ainda reforça o envelope financeiro dos programas comunitários para “combater a imigração ilegal” e “sustentar a competitividade europeia”.