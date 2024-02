Range Rover de Isabel II está à venda

O Range Rover Loire Blue que foi utilizado por Isabel II está à venda. O stand de automóveis Bramley Motor Cars, em Surrey, Inglaterra, está a vender o modelo que foi usado pela casa real entre 2016 e 2017 por 224.850 libras (263.110 euros). Um veículo novo começa nos cerca de cem mil euros.

Com interiores em pele clara, o Range Rover SDV8 Autobiography LWB 4.4 Litros percorreu pouco mais de 18.206 quilómetros e foi equipado com iluminação e sirenes da polícia, descreve o gestor de vendas Jack Morgan-Jones, citado pela Bloomberg. Mas esse equipamento foi removido, embora as pegas que foram acrescentadas para a rainha poder entrar e sair do veículo estejam incluídas nesta venda. O Range Rover mantém ainda o número de registo original (e as placas de matrícula) que foi emitido na altura em que era um veículo real.

Range Rover SDV8 Autobiography LWB 4.4 Litre, na cor Loire Blue Bramley Motor Cars Pormenores do interior do SUV Bramley Motor Cars Pormenores do interior do SUV Bramley Motor Cars As placas reais e as pegas de Isabel II Bramley Motor Cars Fotogaleria Range Rover SDV8 Autobiography LWB 4.4 Litre, na cor Loire Blue Bramley Motor Cars

Desde 1951 que a Range Rover tem o selo real e era a marca preferida da família. Isabel II era vista frequentemente a conduzir, ou a ser conduzida, num Range Rover perto do Castelo de Windsor ou dos palácios reais. No caso deste modelo, entre os vários ocupantes estiveram os Obama, conduzidos pelo príncipe Filipe e a rainha, numa visita a Windsor onde o casal presidencial almoçou, a título particular, em Abril de 2016. O stand refere que "é talvez uma das poucas ocasiões em que o Presidente Obama viajou num veículo que não uma das suas limusinas presidenciais fortemente blindadas", cita a revista Town & Country.

Foto Barak Obama, príncipe Filipe, rainha Isabel II e Michelle Obama, na chegada a Windsor, em 2016 Reuters

É a segunda vez que o SUV é vendido. A primeira foi em 2019 por 130 mil libras (152 mil euros), mas esta será a primeira vez que volta ao mercado desde a morte da rainha, em Setembro de 2022. "Algumas pessoas pensam que vai ser o mesmo preço que um Range Rover normal. Obviamente, não é esse o caso. A última vez que foi vendido por nós, a rainha ainda estava viva. Esta será a primeira vez que será vendido já a rainha não está, por isso há um prémio a pagar por ele", defende Morgan-Jones, citado pela Sky.

"Devido à história deste carro, é provável que acabe nas mãos de um coleccionador, alguém que tenha o desejo de comprar supercarros, mas que queira um carro com uma história imensa", espera Morgan-Jones. "Fora da sua história, é apenas um carro encantador, especialmente com a sua cor real de azul e branco", conclui.