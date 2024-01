Inês de Sousa Real: O PAN “acaba por recair” no “centro-esquerda”

Em entrevista ao PÚBLICO, a porta-voz do PAN não só admite que o partido tende para o “centro-esquerda” como assume que pertence ao mesmo espaço político. Não rejeita soluções com a AD nos Açores.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, “não tem problemas em assumi-lo”: é uma mulher de “centro-esquerda”. E o PAN, partido que rejeita ser considerado de esquerda ou de direita, “acaba por recair” no mesmo espaço político — admite. Nesta entrevista, Sousa Real não exclui que o partido animalista possa integrar uma solução política com a Aliança Democrática (AD) nos Açores e diz que, se fosse primeira-ministra, a sua primeira medida seria rever a “carga fiscal” sobre os salários. De memória afiada, relembra que Cristina Rodrigues, antiga deputada do PAN que agora concorre nas listas pelo Chega, é “acusada” e “arguida” num processo que envolve o sistema de emails do PAN. Esta é a segunda parte da entrevista à porta-voz do PAN — alguém que se diz “optimista, resiliente e sonhadora”.