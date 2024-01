Veto sobre a autodeterminação de género nas escolas. O que está em causa?

O Presidente da República vetou nesta segunda-feira o decreto que estabelecia as medidas a aplicar pelas escolas para assegurar o direito à autodeterminação da identidade de género e à protecção das características sexuais dos alunos.

No centro da polémica estão dois diplomas. Um deles gizava as linhas com que as escolas deviam implementar a lei que reconhece o direito à identidade de género, que implica a implementação de medidas de protecção para os membros da comunidade de pessoas transgénero e que proíbe a discriminação contra estes. O segundo diploma abriria a possibilidade de escolher um nome neutro no registo civil.

Neste P24 ouvimos a jornalista Marta Leite Ferreira e os testemunhos do presidente da Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, António Vale, do presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, e da deputada socialista Isabel Moreira.

