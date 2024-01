Marcelo veta lei da autodeterminação do género nas escolas

Veto surge numa altura em que várias escolas já avançaram “sem dramas” com as medidas de apoio a alunos com disforia de género. E “custou zero” proporcionar-lhes esse conforto, dizem directores.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou o decreto que estabelecia as medidas a aplicar pelas escolas para assegurar o direito à auto-determinação da identidade de género e à protecção das características sexuais dos alunos. "A aplicação nas escolas das medidas preconizadas no diploma tem necessariamente de ser ajustada às várias situações e, em particular, a idade de crianças e adolescentes", começa por referir Marcelo, na carta que acompanha a devolução do decreto sem promulgação ao Parlamento, para, num tom duro, lembrar que "o decreto peca por uma quase total ausência dos pais e encarregados de educação" na implementação das medidas previstas.