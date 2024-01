UE vai falhar meta de fornecer um milhão de munições à Ucrânia até Março

A União Europeia vai falhar, e por muito, a sua meta de fornecer um milhão de munições de 155 milímetros à Ucrânia, até ao próximo mês de Março. A previsão é que, até essa data, as entregas dos Estados-membros às forças de Kiev fiquem pouco acima das 500 mil peças de artilharia, mas numa revisão do seu compromisso original, numa reunião informal dos ministros da Defesa, esta quarta-feira, em Bruxelas, os 27 não declararam fracasso e até apontaram um objectivo mais ambicioso: chegar aos 1,5 milhões de munições antes do fim do ano.

