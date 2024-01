Urbanização junto ao Palácio da Ajuda terá grande jardim público e uma escola privada

A nova urbanização que nascerá, até 2028, no terreno situado mesmo abaixo do Palácio Nacional da Ajuda prevê a construção de 135 fogos habitacionais, com tipologia T3 ou superior, mais um grande jardim de usufruto público e ainda uma escola particular destinada ao terceiro ciclo e ao ensino secundário, com capacidade para 600 alunos. A informação consta do estudo de impacte ambiental (EIA) do loteamento da Quinta das Damas, em terrenos detidos pela empresa Paralelabrangente, Lda., ligada ao grupo Stone Capital, que tem feito grandes investimentos no imobiliário de luxo da capital nos últimos anos, mas também pelo Estado. A operação urbanística encontra-se em consulta pública até 6 de Fevereiro.

