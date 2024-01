Martha Stewart acusada de ficar com os louros da receita de uma empregada

A apresentadora adicionou uma receita de torta de frutos secos com arandos como sendo sua no livro Entertaining, denuncia uma ex-funcionária numa nova série documental da CNN.

A questão de saber a quem pertence uma receita vem com uma grande dose de incerteza. De acordo com a lei, ninguém é dono. As receitas geralmente não são protegidas por direitos de autor, uma vez que uma lista de ingredientes necessários para um prato ou as instruções básicas para a sua preparação são consideradas meras informações factuais, logo, não são abrangidas.