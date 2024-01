Confederação Nacional de Agricultores admite avançar para protestos regionais

À semelhança do que está a acontecer em vários países, especialmente em França, protesto pode incluir concentrações, marchas lentas e manifestações. Reivindicam a melhoria de rendimentos.

A Confederação Nacional de Agricultores (CNA) diz que vai promover iniciativas regionais de protesto, incluindo concentrações, marchas lentas e manifestações, pela melhoria dos rendimentos no sector, numa altura em que decorrem bloqueios de estradas em vários países europeus.

"Mesmo num contexto de um Governo em gestão e eleições legislativas, a CNA e as suas associadas irão promover um conjunto de iniciativas regionais de protesto – reuniões, concentrações de agricultores, marchas lentas e manifestações – com vista à construção de caderno de reclamações, com medidas concretas que um novo Governo possa implementar", refere uma nota da CNA publicada na sua página da Internet.

A decisão da CNA foi tomada esta terça-feira, em reunião promovida para "analisar a situação dos agricultores portugueses na sequência dos cortes conhecidos na semana passada nas ajudas da PAC",

"Os actuais protestos dos agricultores que ecoam por toda a Europa têm contextos e realidades diferentes, mas em todos eles existe um ponto comum: o rendimento dos agricultores, o dinheiro que no final da campanha fica para os agricultores poderem sobreviver. A realidade é só uma, mesmo contabilizando as ajudas, a asfixia financeira da grande maioria dos agricultores, principalmente os pequenos e médios, é permanente e brutal, agravada pela “ditadura” da grande distribuição e pelos apoios que os Governos lhe dedicam", refere a CNA no comunicado.