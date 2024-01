“O nosso fim será a vossa fome”: agricultores começam a bloquear entradas de Paris

Já começaram os bloqueios à volta de Paris programados pelos agricultores franceses para o início de tarde desta segunda-feira. Desde manhã que o sector estava em marcha, com os seus tractores e camiões para fechar as principais vias ao redor da capital. A classe está em protesto contra medidas nacionais e da União Europeia que dizem que vão tornar insustentável e não competitiva a produção nacional.

“O que percebemos é que enquanto os protestos ocorrerem longe de Paris, a mensagem não vai passar”, disse Arnaud Rousseau, que lidera a Frente Nacional dos Sindicatos de Exploração Agrícola, um dos principais sindicatos do sector agrícola francês, disse à rádio RTL, citado pela agência Reuters. Esta segunda-feira, o objectivo era que oito auto-estradas à volta de Paris ficassem bloqueadas a partir das 14 horas locais (13h em Lisboa), a cerca de 30 quilómetros de distância do centro da capital francesa. Haverá cerca de 800 tractores no concelho regional da Île de France para os bloqueios, de acordo com a comunicação social.

Nos últimos dias, os agricultores têm vindo a bloquear estradas em várias regiões de França, alimentando uma crise que obrigou o Governo francês a responder. O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira uma reunião no Palácio do Eliseu ao início da tarde, com o primeiro-ministro Gabriel Attal e vários ministros, para fazer “uma actualização da situação da agricultura”, cita o jornal francês Le Monde.

A A4 foi uma das primeiras rotas junto a Paris a ser bloqueada, de acordo com o Le Monde. Um pouco antes das 13h (hora de Lisboa), cerca de 30 tractores obstruíram a auto-estrada perto de Jossigny, no departamento de Seine-et-Marne, a 30 quilómetros a leste de Paris. “A ideia é aguentar até os anúncios do Governo responderem às exigências do mundo agrícola”, diz Clément Torpier, agricultor e presidente da associação Jovens Agricultores, de île de France, ao jornal francês. Durante a manhã, perto de Beauvais, a cerca de 100 quilómetros a norte de Paris, os tractores já tinham bloqueado a A16. Na lâmina niveladora de um dos tractores lia-se a seguinte mensagem: “O nosso fim será a vossa fome.”

Num contexto europeu difícil, em que a guerra na Ucrânia veio desestabilizar o mercado dos alimentos, os agricultores temem perder a competitividade. Entre as medidas que os agricultores defendem está o fim aos cortes nos subsídios que apoiam a compra de diesel, a reversão da medida de reservar 4% da terra agrícola para ficar em modo de baldio, uma política da União Europeia que surgiu no contexto do Pacto Verde, e impedir o aumento de constrangimentos no uso de agroquímicos.

Os protestos em França fazem parte de um mal-estar que abarca o sector noutros países do continente. Os agricultores belgas também decidiram manifestar-se nesta segunda-feira. Também na Alemanha, na Polónia, na Hungria, tem havido protestos por parte do sector.