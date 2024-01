Creches privadas ameaçam abandonar programa de gratuitidade criado pelo Governo

O programa Creche Feliz, que garante a frequência gratuita de crianças até aos 2 anos nas creches do sector social e solidário e também nos espaços privados aderentes, arrisca-se a sofrer um revés, se a comparticipação paga por cada criança não for actualizada. Isto porque “centenas” de creches privadas incluídas no programa, e que garantem cerca de seis mil vagas, ameaçam abandoná-lo. O alerta é deixado pela Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), que critica a falta de resposta do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

