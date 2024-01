PAN admite cobrar mais contrapartidas ao PSD para manter apoio na Madeira

Em entrevista ao PÚBLICO, a líder do PAN adianta que está a ser renegociado o acordo com incidência parlamentar entre a deputada Mónica Freitas e a coligação ainda liderada por Miguel Albuquerque.

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, atira para estrutura da Madeira os termos do acordo que está a ser renegociado com a coligação PSD/CDS que governa a região autónoma. Embora não concretize que condições cobrará à coligação ainda liderada por Miguel Albuquerque, afirma, nesta entrevista ao PÚBLICO, que não serão apenas "mais medidas". A líder insiste na importância da aprovação do orçamento regional, que depende do voto da deputada única do PAN, e rejeita que o partido tenha "receio de ir a eleições".