Este ano, o Conselho de Cidadãos de Lisboa será sobre o “Estado Social Local”

Dando ênfase a uma das propaladas linhas de acção do orçamento municipal da capital para 2024, a terceira edição do Conselho de Cidadãos de Lisboa (CCL), que se realizará em duas sessões a decorrerem no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a 6 e 13 de Abril, terá como tema central o desenvolvimento do “Estado Social Local”. A realização pela terceira vez do fórum de democracia participativa, o qual corresponde a uma das promessas eleitorais de Carlos Moedas, focar-se-á em “repensar o papel do município” de forma a dar resposta a cinco áreas fundamentais de acção: habitação, saúde, imigração, solidariedade intergeracional e sem-abrigo.

