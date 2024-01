Picas inicia com Tatuagens uma nova trilogia de singles envolta numa história de amor

Foi em 2020 que se deu a conhecer como intérprete, no concurso The Voice Portugal da RTP, onde deu voz a temas de Rui Veloso, Tom Jobim ou Aretha Franklin. Nascida Maria Casal Ribeiro, no Porto, lançou como Picas (nome artístico) o primeiro single, Orquídeas, com um videoclipe publicado em Junho de 2022. No mesmo ano, em Dezembro, lançou novo single e videoclipe, Volta para mim, gravado em dueto com Agir. E em Maio de 2023 publicou um terceiro single, também com videoclipe, intitulado Nos meus lençóis. Agora, aos três singles já publicados, promete juntar mais três, dos quais acaba de publicar o primeiro, Tatuagens, com produção de Jon (Real Caviar), videoclipe de Victor Hugooli e participação dos músicos Rodrigo Correia, Manuel Oliveira, Christian Tavares e Gui Melo.

Segundo afirma a cantora, no texto que acompanha o lançamento, “Tatuagens é o primeiro capítulo de uma trilogia que conta uma história de amor, levando-nos a viajar numa narrativa musical”. A sua publicação faz parte, acrescenta, de “um processo de crescimento e de autodeterminação” e também de “descoberta pessoal e musical”. O lançamento de Tatuagens foi antecedido por uma exposição organizada por Picas no Teatro da Luz, E as tuas tatuagens revelam-me segredos, na qual treze pessoas, através de fotografias e vídeos realizados por Afonso Batista, deram a conhecer as histórias por detrás das suas tatuagens. Nessa exposição foram também estreados os videoclipes dos singles desta trilogia.