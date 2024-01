Fardos de palha, tractores e lenha: a revolta dos agricultores franceses em imagens

Os agricultores estão a bloquear estradas por toda a França em protesto contra medidas nacionais e da União Europeia que dizem que tornará a agricultura nacional insustentável e não competitiva. Na segunda-feira, os agricultores bloquearam algumas das principais vias de acesso à capital francesa e o bloqueio continua nesta terça-feira. Apesar do dispositivo policial, os agricultores prometem manter o bloqueio durante vários dias se as suas exigências não forem aceites.

Os agricultores em França, o maior produtor agrícola da UE, dizem que não estão a ser pagos o suficiente e que estão sufocados por uma regulamentação excessiva em matéria de protecção ambiental. Algumas das suas preocupações, como a concorrência de importações mais baratas e as regras ambientais, são partilhadas pelos produtores do resto da UE, enquanto outras, como as negociações sobre os preços dos alimentos, são mais específicas de França.

