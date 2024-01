CDS-Madeira empurra Albuquerque para demissão imediata para tentar travar eleições

O CDS-Madeira deu um golpe político em Miguel Albuquerque ao exigir a sua demissão imediata e obrigar à formação de um novo executivo. Ao que o PÚBLICO apurou, a intenção é forçar um novo Governo no seio da actual maioria PSD/CDS e impedir que a região autónoma vá para eleições antecipadas. Mas a posição do CDS na região surge ao arrepio da vontade assumida por Miguel Albuquerque – em consonância com o representante da República - de se manter em funções até ser aprovado o Orçamento na assembleia legislativa. O compasso de espera já tinha o aval do PAN-Madeira, mas é agora chumbado pelos centristas.

