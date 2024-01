O ainda presidente do governo madeirense vai continuar a liderar o PSD-Madeira e participará no processo de escolha do seu sucessor no executivo, sabe o PÚBLICO.

Miguel Albuquerque está de saída da chefia do Governo Regional da Madeira, mas vai continuar a liderar o PSD-Madeira, noticiou inicialmente o Expresso e confirmou o PÚBLICO, que apurou ainda que o social-democrata se encontrará esta segunda-feira com o representante da República no arquipélago antes de ser realizada a reunião da comissão política do partido em que será escolhido o próximo líder do executivo.