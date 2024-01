Um Estado com estratégia não é socialismo, é boa política

O tema central que divide direita e esquerda em Portugal parece agora ser outro. A julgar pelas intervenções das últimas semanas, os principais partidos políticos estão de acordo (pelo menos até às eleições…) sobre a necessidade de proteger o SNS e a escola pública, sem prejuízo do equilíbrio das finanças do Estado. Desde Centeno, o PS aderiu ao clube das “contas certas”. A direita, por sua vez, deixou de falar da reforma do Estado e dos serviços públicos, ou da sustentabilidade da Segurança Social. A clivagem virou-se agora para o papel do Estado no desenvolvimento económico.

