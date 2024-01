Polícia faz buscas em casa de filho de Bolsonaro por espionagem a adversários políticos

Polícia Federal investiga se a Agência Brasileira de Inteligência utilizou o software FirstMile para espiar juízes do Supremo Tribunal Federal e adversários políticos do ex-Presidente.

A Polícia Federal (PF) cumpriu, esta segunda-feira, mandados de busca e apreensão para avançar na investigação sobre a actuação da chamada "Abin Paralela" no Governo de Jair Bolsonaro (PL). Um dos alvos é Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-Presidente. Nesta nova acção, a PF aponta a pessoas que foram destinatárias das informações produzidas de forma ilegal pela agência de informações do governo federal.