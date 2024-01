Brasil: queda de pequeno avião no estado de Minas Gerais faz sete mortos

Um avião de pequenas dimensões caiu este domingo na região de Itapeva, no estado brasileiro de Minas Gerais. Sete pessoas morreram na sequência do acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, citados pelo portal de notícias G1.

O alerta para a queda do avião foi dado por volta das 10h40 (13h40 em Lisboa), no Bairro Monjolinho, na região rual de Itapeva. A aeronave já estaria a desintegrar-se ainda antes de se despenhar. A bordo iam cinco passageiros – dois homens, duas mulheres e uma criança – e dois tripulantes.