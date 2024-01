Ler também: Como desfiar o novelo da Operação Marquês

As juízas do Tribunal da Relação de Lisboa que ressuscitaram esta quinta-feira grande parte da acusação do Ministério Público contra José Sócrates e restantes arguidos da Operação Marquês consideram caricato que o seu colega Ivo Rosa tenha concluído, durante a fase anterior do processo, que o ex-primeiro-ministro não era próximo do banqueiro Ricardo Salgado com base na análise da agenda do governante.