Livre propõe alargamento da IVG, 1% do PIB para cultura e férias pagas a estagiários

O partido diz que espera que a proposta sobre alargamento da IVG e reforço do investimento para a cultura sejam aprovadas. Votações terão lugar este domingo, último dia do congresso do Livre.

Alargamento da interrupção voluntária da gravidez (IVG) para as 14 semanas e atribuição de 1% do PIB para a cultura foram duas das propostas apresentadas este sábado, no primeiro dia do congresso do Livre. Ao PÚBLICO, fonte oficial do partido diz que espera que estas ideias sejam aprovadas e constem do programa eleitoral. Em cima da mesa estão também medidas como o direito a férias pagas a estagiários, redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e integração de membros externos em comissões que processem queixas de assédio em instituições de ensino superior.