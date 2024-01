Incêndio destrói telhado do mosteiro das monjas trapistas de Palaçoulo

Fogo no mosteiro em Palaçoulo, Miranda do Douro, começou numa lareira e alastrou-se para o telhado. Alerta foi dado às 6h30.

Um incêndio que deflagrou na manhã deste sábado no Mosteiro Trapista de Santa Maria, em Palaçoulo, Miranda do Douro, destruiu o telhado do edifício onde residem dez monjas trapistas.

Segundo disse ao PÚBLICO Carlos André, comandante da corporação de Sendim, o alerta para o fogo foi dado às 6h30. As chamas terão começado numa lareira, espalhando-se depois para o telhado do mosteiro.

Não há registo de feridos. No local, estiveram 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sendim, os Bombeiros de Miranda do Douro e de Mogadouro.

Segundo disse o comandante a agência Lusa, o combate ao incêndio, que foi declarado extinto às 10h30, “foi muito demorado, porque há muitas camadas de madeira e esferovite” na construção o que obrigou os bombeiros a “fazerem a remoção de tudo para conseguir extinguir o incêndio”.

“Não há desalojados, mas os prejuízos são avultados, dadas as camadas de protecção e o isolamento térmico que tem”, disse ainda.

No mosteiro reside desde 2018 uma comunidade de dez monjas, a mais nova com 36 anos e a mais velha com 83, vindas de Itália, do mosteiro trapista de Nossa Senhora de São José, em Vitorchiano, perto de Roma, segundo se lê no site do grupo.