Maló de Abreu foras das listas de candidatos a deputados do Chega

O líder do Chega, André Ventura, revelou ter decidido retirar o ex-deputado social-democrata António Maló de Abreu das listas do partido às próximas legislativas, na sequência de notícias vindas a público sobre o alegado recebimento indevido de subsídio por parte da Assembleia da República. A informação foi avançada por alguns órgãos de comunicação social e confirmada ao PÚBLICO por André Ventura. Por seu turno, o ex-deputado do PSD anunciou que desistiu de integrar as listas do Chega.

"Não pode haver duas bitolas, tem de haver coerência", declarou o líder do Chega, numa alusão às suas posições sobre a necessidade de eliminar irregularidades no sistema político.

O deputado do PSD e antigo membro da direcção de Rui Rio, que se tornou deputado não-inscrito a 11 de Janeiro, era o nome já confirmado para liderar o círculo Fora da Europa pelo Chega. Esta quinta-feira, a revista Sábado avançou que Maló de Abreu, que em 2022 foi eleito pelo círculo Fora da Europa nas listas do PSD, recebeu 75 mil euros em deslocações, em ano e meio, por declarar residência em Angola, apesar de viver em Coimbra, sendo que é a filha do deputado quem mora em Angola.

Em reacção, André Ventura disse que iria pedir explicações a Maló de Abreu e que admitia retirar o ex-deputado das listas. A decisão do Chega foi conhecida esta quinta-feira, a poucos dias de terminar o prazo para a entrega das listas de candidatos a deputados.

Quase ao mesmo tempo em que o líder do Chega confirmou o afastamento do ex-deputado do PSD, Maló de Abreu anunciou, numa nota escrita enviada à Lusa, ter comunicado "a quem de direito" que não ia integrar as listas do Chega e que não será candidato a deputado. "Porque sou um homem livre e dono do meu destino", referiu.

Entretanto, o deputado do PSD, Rui Cristina, que foi integrado nas listas da Aliança Democrática (AD) pelo Algarve em lugar não elegível, está confirmado como cabeça de lista por Évora pelo Chega.