A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) ameaça deixar Espanha se não chegar a acordo com as autoridades para renovar as operações conjuntas contra a imigração irregular. Madrid, segundo detalha o diário El País, continua relutante em assinar as condições propostas pela agência, nomeadamente no que diz respeito à protecção de dados dos migrantes, cuja responsabilidade e propriedade continua sem querer abdicar.

