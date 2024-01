Volvo EX30: pequeno no tamanho, mas grande na diversão

Quando foi anunciado, o Volvo EX30 depressa atraiu as atenções. E, embora só agora esteja a começar a chegar ao mercado nacional, a marca fechou mais de mil contratos de venda com quem apenas tinha visto o carro em fotografias ou vídeos, número que augura um caminho comercial bem-sucedido para aquele que é o mais pequeno SUV do emblema, mas também o mais rápido e o que se apresenta por um valor mais apetecível: desde 37.895 euros, com um motor e bateria de 49 kWh, preço que o leva a querer conquistar novos clientes.

