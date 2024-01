Eça de Queiroz pode seguir para o Panteão, deliberou Supremo Tribunal Administrativo

Juízes decidiram por unanimidade não dar provimento ao recurso interposto pelos seis bisnetos do escritor que se opõem à trasladação.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) recusou o recurso interposto por seis dos 22 bisnetos de José Maria de Eça de Queiroz, que pretendiam impedir a trasladação dos restos mortais do escritor português do cemitério da aldeia de Santa Cruz do Douro para o Panteão Nacional, em Lisboa.

A decisão do pleno de juízes foi tomada na quinta-feira, por unanimidade, ainda que um dos membros do painel não tenha acompanhado diversos aspectos da fundamentação.

À luz desta decisão, a resolução aprovada no plenário da Assembleia da República a 15 de Janeiro de 2021, atribuindo honras de Panteão Nacional a Eça de Queiroz, por proposta do grupo parlamentar do PS, pode de novo fazer o seu caminho.

A trasladação chegou a estar marcada para 27 de Setembro. Mas seis dos bisnetos de Eça de Queiroz interpuseram uma providência cautelar, alegando que a trasladação contrariava a vontade do escritor. A 19 de Outubro, o STA rejeitou a acção, decisão de que os mesmos familiares recorreram para o pleno de juízes daquela instância.