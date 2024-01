Juízas mandam julgar Sócrates por corrupção: “Temos como certo que os 34 milhões lhe pertenciam”

As juízas do Tribunal da Relação de Lisboa que esta quinta-feira decidiram mandar julgar por corrupção e outros crimes o ex-primeiro-ministro José Sócrates mostram-se convictas. “Temos como certo que os 34 milhões lhe pertenciam”, escrevem no acórdão de quase 700 páginas em que validam as principais suspeitas do Ministério Público e criticam a forma como o juiz Ivo Rosa fez minguar a Operação Marquês até dela pouco sobrar.

