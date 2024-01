Presidente do Governo Regional da Madeira foi constituído arguido na operação que levou à detenção do presidente da Câmara do Funchal e de mais dois empresários.

O Ministério Público (MP) está a investigar os negócios adjudicados pelo Governo Regional da Madeira, entre 2015 e 2020, a empresas do universo do Grupo AFA, do empresário Avelino Farinha, e outros grupos empresariais como o grupo Pestana, mais concretamente a sociedade Pestana CR7, e o Grupo Sousapar. Só relacionados com o Grupo AFA, estão em causa 90 contratos, num valor que supera os 260,5 milhões de euros.