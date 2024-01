Sócrates julgado, a bem da nação

Há muito tempo que José Sócrates deveria estar remetido para a gaveta da história, com caso julgado, recursos analisados e sentença lavrada. Não é, infelizmente, assim que a justiça funciona, por garantias para com os acusados, mas também porque se vai perdendo em megaprocessos. E também não é assim que os diversos réus deste caso quiseram que ela funcionasse, preferindo recorrer a todos os expedientes possíveis para ir protelando uma decisão final e assim poder ganhar com prescrições e com a tentativa de desacreditar a justiça.

