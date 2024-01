Benfica vai ter de esperar para entrar na história da Champions feminina

“Encarnadas” estão perto de serem a primeira equipa portuguesa a qualificar-se para os quartos-de-final, depois do empate (2-2) com o Rosengard. Qualificação ainda pode acontecer nesta quinta-feira.

A equipa feminina do Benfica vai ter de esperar para entrar na história. As campeãs nacionais não conseguiram melhor do que um empate (2-2) em Malmo frente às suecas do Rosengard e, para já, ainda não podem festejar o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina. Essa qualificação inédita para o Benfica e para o futebol português pode ainda acontecer nesta quinta-feira se, no outro jogo do Grupo A, o Barcelona, que já está qualificado, vencer ou empatar com o Eintracht Frankfurt na capital da Catalunha (a partir das 20h).

Para já, o Benfica reforçou o seu segundo lugar no agrupamento, somando agora oito pontos, mais quatro que as alemãs. Se o Eintracht vencer em Barcelona, chega aos sete pontos e tudo ficará por decidir na ronda final, mas aí será bem mais complicado - o Benfica recebe o Barcelona e o Eintracht recebe o Rosengard. Se houver empate na Catalunha, as alemãs ainda poderão fazer oito pontos, mas perdem no confronto directo com as campeãs portuguesas - o Benfica ganhou um dos confrontos por 1-0 e houve empate (1-1) no outro.

As suecas colocaram-se cedo na frente do marcador, aos 13', por Olivia Schough, num belo pontapé de fora da área - a bola fez uma trajectória em arco e não deu hipóteses à guarda-redes Lena Pauels. O Benfica passou um mau bocado durante quase toda a primeira parte, mas conseguiu equilibrar nos minutos finais antes do intervalo e manteve essa toada no início do segundo tempo.

A reviravolta acabaria por não tardar, com dois golos em cinco minutos. Primeiro foi Jéssica Silva aos 52', numa recarga certeira após bola na trave de Andreia Faria. Depois, aos 57', a internacional canadiana Marie Alidou aproveitou uma falha de comunicação entre Emma Jansson e a guarda-redes Mukasa para colocar o Benfica na frente.

Em buscas dos seus primeiros pontos nesta Champions, as suecas carregaram em busca do empate e acabariam mesmo por nivelar o marcador aos 82' por intermédio da japonesa Mai Kowadaki.