Total pondera se tem segurança para retomar o projecto de gás em Cabo Delgado

Com a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) de saída até meados do ano, com a missão de treino da União Europeia em avaliação para ver se termina ou não em Setembro, o futuro da exploração de gás natural liquefeito na província de Cabo Delgado, no extremo Norte de Moçambique, parece estar nas mãos do contingente das Forças Ruandesas de Defesa que estão no país desde Julho de 2021.

