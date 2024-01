Lisboa vai proibir venda de álcool para a rua em determinadas zonas após as 23h

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) deverá, dentro em breve, poder decretar a proibição de venda de bebidas alcoólicas para o exterior de alguns estabelecimentos comerciais situados em determinadas zonas da cidade, em particular bares e lojas de conveniência, evitando assim o consumo na via pública e os problemas relacionados com a excessiva concentração de pessoas. A medida, que foi confirmada pela autarquia ao PÚBLICO, faz parte de um conjunto de alterações que a câmara está a preparar no âmbito da revisão do regulamento de horários de estabelecimentos comerciais da capital. Nele se incluirá ainda uma maior vigilância ao ruído produzido por colunas de som de bares e cafés. O documento está na fase final da sua elaboração e deverá ser apresentado, até ao final deste mês, em reunião de vereação. Depois disso, entrará em processo de consulta pública.

