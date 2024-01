Resposta de Fernando Medina a artigo de opinião sobre a TAP

Esclarecimento do ministro das Finanças:

1. O Ministério das Finanças não definiu, não orientou e não participou na elaboração da contestação da TAP à ação contra si movida pela ex-CEO da empresa.

2. Aliás, nem isso devia acontecer, na medida em que o Estado não é parte na ação judicial.

3. A TAP agiu, pois, no exercício das suas competências, neste caso de defesa perante a ação contra si intentada.

4. As afirmações de Ana Sá Lopes no texto de opinião que assina com o título "TAP: o Estado (ou seja, o Governo PS) contra Pedro Nuno, o candidato do PS", que assumem a interferência do Ministério das Finanças neste processo com o intuito de prejudicar o secretário-geral do PS, são falsas e levianas, confundindo opinião com especulação e intriga.

Fernando Medina, ministro das Finanças