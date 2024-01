Forte sismo de 7,1 na escala de Richter abala noroeste da China

O sismo atingiu a região de Xinjiang, no noroeste do país, pouco depois das 2h locais de terça-feira. Até ao momento, é desconhecida a existência de vítimas e prejuízos.

Um forte sismo de 7,1 na escala de Richter abalou a região chinesa de Xinjiang na madrugada de terça-feira. Segundo avança a agência de notícias estatal Xinhua, que cita o Centro de Redes Sísmicas da China, o sismo atingiu a região de Xinjiang, no noroeste do país, pouco depois das 2h locais de terça-feira (18h de segunda-feira em Portugal).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos indicou que o sismo ocorreu na cordilheira Tian Shan, “uma região sismicamente activa, embora terramotos desta dimensão ocorram com pouca frequência”.

O mesmo serviço afirmou que o epicentro foi localizado a cerca de 129 quilómetros do município de Aykol (China) e a 130 quilómetros de Kyzyl-Suu (Quirguistão), a uma profundidade de 27 quilómetros.

A emissora estatal chinesa CCTV refere que foram registados vários abalos secundários com magnitudes até 4,5. Na capital do Cazaquistão, Almaty, vários habitantes abandonaram as suas casas, descreveu a agência de notícias russa Tass. Até ao momento, é desconhecida a existência de vítimas e prejuízos.

O novo sismo ocorreu pouco mais de um mês depois de o terramoto mais forte dos últimos anos ter atingido a China a noroeste, numa região remota entre as províncias de Gansu e Qinghai. Pelo menos 149 pessoas morreram no abalo de magnitude 6,2 na escala de Ritcher, registado a 18 de Dezembro. Cerca de mil pessoas ficaram feridas e mais de 14 mil casas foram destruídas.