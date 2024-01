Moradores e comerciantes desesperam com o “caos rodoviário” na Rua da Madalena

Há mais de meio século que Nazaré Graciano, 75 anos, passa grande parte dos dias atrás do balcão do pequeno quiosque de venda de jornais, revistas e jogos de fortuna e azar instalado no número 235 da Rua da Madalena. E garante que nunca viu nada assim. “É uma desgraça. Nem imagina o que aqui sofro. Há dias em que saio daqui com a cabeça em água. Uma barulheira constante. E os meus pulmões é que sofrem”, queixa-se, ao ser questionada sobre os efeitos do fluxo constante do tráfego rodoviário que desce aquela artéria mesmo em frente da porta do estabelecimento. “Isto piorou muito desde que cortaram o trânsito na Rua da Prata. É uma correria constante de ambulâncias e autocarros”, conta a comerciante, que ali trabalha há já 52 anos.

