Portugal volta ao Estádio Nacional para defrontar Croácia

Jogo particular está agendado para 8 de Junho, dez anos depois da última aparição da selecção nacional no Jamor.

Portugal vai voltar a jogar no Estádio Nacional, a 8 de Junho, após 10 anos de "ausência", para defrontar a Croácia, em encontro de preparação para o Euro2024, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta segunda-feira.

O oitavo jogo da história entre as duas selecções - Portugal tem seis triunfos e um empate -, foi agendado para as 17h45, num palco onde a equipa das "quinas", então liderada por Paulo Bento, jogou pela última vez a 31 de Maio de 2014, diante da Grécia (0-0)... de Fernando Santos, na preparação para o Euro2014.

"A Croácia é uma das selecções do top-10 do ranking mundial e será um excelente ensaio para o Europeu. Iremos defrontar uma grande equipa e sabemos que o nosso adversário pensa o mesmo em relação a Portugal. É com entusiasmo que encaro este desafio e a possibilidade de ver a selecção jogar num palco mítico como o Estádio Nacional. Será mais uma oportunidade de estarmos com os adeptos num local tão especial", manifestou o seleccionador Roberto Martínez, citado pelo site oficial da FPF.

Zlatko Dalic, seleccionador croata, considerou que Portugal tem "uma das melhores equipas do mundo, com excelentes jogadores de qualidade técnica e uma tradição futebolística muito rica".

Fernando Gomes, presidente da FPF, salientou que era um desejo voltar a ver a selecção no Jamor."O Estádio Nacional tem uma carga simbólica também para a selecção. Foram muitos jogos ali realizados e que construíram uma ligação especial. O regresso ao Jamor tinha de ser em grande e por isso fico grato à federação da Croácia por ter aceitado o nosso convite. Certamente iremos assistir a um grande espectáculo e todos voltaremos a sentir a magia do Jamor", referiu.

Em Junho, Portugal terá mais dois encontros de preparação antes de rumar à Alemanha, onde decorrerá a fase final, entre 14 de Junho e 14 de Julho.

A 26 de Março, a selecção orientada por Roberto Martínez defronta a Eslovénia, no Stozice Stadium, em Liubliana, no segundo de dois particulares a realizar na janela internacional, depois do duelo com a Suécia, marcado para o dia 21, em Guimarães.

No Grupo F do Campeonato da Europa, a equipa comandada por Roberto Martínez - que se qualificou para a fase final com 10 vitórias em 10 partidas na fase de apuramento - vai ter pela frente Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).

Já a Croácia, que vai participar num Campeonato da Europa pela oitava vez, integra a "poule" B, juntamente com Espanha, Itália e Albânia.