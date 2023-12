Portugal vai conhecer os seus adversários no Euro 2024

Depois de uma qualificação perfeita, Portugal entra no sorteio do Euro 2024 como um dos seis cabeças-de-série, mas isso não livra a equipa de Roberto Martínez de poder ficar emparelhada com Países Baixos, Itália ou Croácia. Esta será a nona participação portuguesa em fases finais de um Europeu de futebol. A primeira foi no Euro 84, num tempo em que só participavam oito selecções – em 2024, serão 24. A segunda participação aconteceu apenas em 1996, e, desde então Portugal nunca deixou de estar no torneio continental.

A partir das 17h, as bolas começam a sair em Hamburgo, sendo que ainda não são conhecidas todas as selecções participantes neste Euro organizado pela Alemanha. Para além do anfitrião e de 20 que se qualificaram durante a fase de grupos, ainda há três lugares em aberto que ficarão preenchidos após a disputa de duas rondas de play-offs em Março do próximo ano.

Na chave A, teremos um Polónia-Estónia e um Gales-Finlândia, com os respectivos vencedores a decidirem entre si uma das vagas. O mesmo irá acontecer na chave B entre os vencedores de Bósnia-Ucrânia e Israel-islândia, e na chave C entre os vencedores de Geórgia-Luxemburgo e Grécia-Cazaquistão.

Os potes do sorteio

Pote 1 - Alemanha, PORTUGAL, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra.

Pote 2 - Hungria, Turquia, Roménia, Dinamarca, Albânia e Áustria.

Pote 3 - Países Baixos, Escócia, Croácia, Eslovénia, Eslováquia e Rep. Checa.

Pote 4 - Itália, Sérvia, Suíça e os três vencedores dos play-off

Como curiosidade, aqui ficam ainda os adversários de Portugal em todas as fases de grupos nos Europeus, sendo que a selecção nacional está livre de reencontrar a Alemanha (que também é cabeça-de-série no sorteio de hoje) pela quinta vez.

Euro 84 – República Federal da Alemanha, Espanha e Roménia.

Euro 96 – Croácia, Dinamarca e Turquia.

Euro 2000 – Roménia, Inglaterra e Alemanha.

Euro 2004 – Grécia, Espanha e Rússia.

Euro 2008 – Turquia, República Checa e Suíça.

Euro 2012 – Holanda, Dinamarca e Alemanha.

Euro 2016 – Islândia, Áustria e Hungria.

Euro 2020 – Hungria, França e Alemanha.