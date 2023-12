Turquia joga em casa, longe de casa

Por muitos imigrantes que Portugal tenha na Alemanha e nos países vizinhos, a Turquia tem mais, sobretudo em território germânico, uma diáspora que se estima ser de cerca de sete milhões de pessoas. Ou seja, é muito provável que a Turquia tenha a maioria do público do seu lado no Westfalenstadion de Dortmund, quando defrontar a selecção portuguesa a 22 de Junho, na segunda jornada do Grupo F.

Sabendo-se que os espectadores turcos são incansáveis, essa será uma vantagem importante, mas a selecção da Turquia tem outras coisas a seu favor – e não esquecer que deu muito trabalho a Portugal nos play-off de acesso ao Mundial 2022. Desistiu de Stefan Kuntz como seleccionador, apostou no italiano Vincenzo Montella e os resultados apareceram, entre eles uma importante vitória sobre a Croácia durante a qualificação e um simbólico triunfo num particular com a Alemanha.

Quem brilha nesta selecção turca? Hakan Çalhanoglou, médio/avançado do Inter Milão, continua a ser o dono da bola, e, com a retirada de Burak Yilmaz, Cenk Tosun, avançado do Besiktas, será o homem-golo desta equipa. Mas há um nítido esforço de renovação, cujo símbolo maior será Orkun Kokçu, médio do Benfica nascido nos Países Baixos que escolheu jogar pela Turquia.